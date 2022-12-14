McDonald's открыл еще два ресторана в столице — Finance.ua

McDonald's открыл еще два ресторана в столице Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Со среды, 14 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу еще двух заведений в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook

«Когда за окном —5, мы говорим +2. +2 наши заведения в Киеве возобновили работу!» — сказано в сообщении.

г. Киев, пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал);

г. Киев, ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. м. Шулявская).

Справка Finance.ua:

Где McDonald’s работает в Киеве:

Кольцевая дорога, 1

просп. Палладина, 7 А

Боричев спуск, 10А

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2а

Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)

ул. Оноре де Бальзака, 2а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33а

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19а

ул. Игната Хоткевича, 1в

Оболонский проспект, 1б

ул. Игната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26а

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1.

просп. Победы, 138

пр-т Правды, 47

пр-т Степана Бандеры 36 Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

Правила работы McDonald’s

На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:

«маки» работают с 9:00 до 21:00

рестораны закрываются во время воздушной тревоги

ресторан открывается всего через час после отмены тревоги

если тревога отменена менее чем за час до конца рабочего дня, ресторан откроется только на следующий день

также не будут работать рестораны при отключении электроэнергии (и час после этого).

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