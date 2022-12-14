McDonald's открыл еще два ресторана в столице — Finance.ua

McDonald's открыл еще два ресторана в столице
Со среды, 14 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу еще двух заведений в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
«Когда за окном —5, мы говорим +2. +2 наши заведения в Киеве возобновили работу!» — сказано в сообщении.
Рестораны по адресам:
- г. Киев, пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал);
- г. Киев, ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. м. Шулявская).
Справка Finance.ua:
Где McDonald’s работает в Киеве:
- Кольцевая дорога, 1
- просп. Палладина, 7 А
- Боричев спуск, 10А
- ул. Е. Сверстюка, 1
- ул. Драйзера, 4
- просп. Гагарина, 2а
- Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
- ул. Софиевская, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Гришко, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
- ул. Оноре де Бальзака, 2а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25
- ул. Вышгородская, 33а
- просп. Николая Бажана, 8
- Кольцевая дорога, 14В
- ул. Курбаса, 19а
- ул. Игната Хоткевича, 1в
- Оболонский проспект, 1б
- ул. Игната Юры, 13
- ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
- ул. Лаврухина, 4
- просп. Оболонский, 26а
- ул. Ивана Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 1.
- просп. Победы, 138
- пр-т Правды, 47
- пр-т Степана Бандеры 36 Б
- ул. Ивана Мазепы, 1
- просп. Победы, 65
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
Правила работы McDonald’s
На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:
- «маки» работают с 9:00 до 21:00
- рестораны закрываются во время воздушной тревоги
- ресторан открывается всего через час после отмены тревоги
- если тревога отменена менее чем за час до конца рабочего дня, ресторан откроется только на следующий день
- также не будут работать рестораны при отключении электроэнергии (и час после этого).
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