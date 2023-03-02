McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы ресторанов в Украине — Finance.ua

McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы ресторанов в Украине Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы ресторанов в Украине

Сеть ресторанов McDonald’s объявила о возобновлении деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны, в частности, в Одессе и Днепре.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени, отмечается в сообщении.

Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах.

Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией безопасности в городах и регионах, отмечают в сети.

Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех открытых заведениях в Украине.

Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения в рф. Компания объяснила, что это из соображений безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД. Министр Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что ведомство обсуждает проблему McDonald’s не только с украинским представительством и глобальной штаб-квартирой компании, но и правительством США на официальных встречах.

В июне CEO McDonald’s в Украине Юлия Бадритдинова в интервью Forbes сообщила, что сеть готовится возобновить работу своих заведений в Украине.

В августе в пресс-службе компании сообщили, что рестораны McDonald’s готовятся к открытию в столице и западных областях страны.

С сентября прошлого года McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны.

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