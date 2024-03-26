McDonald’s в Украине планирует в этом году открыть 6 новых ресторанов — Finance.ua

McDonald’s в Украине планирует в этом году открыть 6 новых ресторанов Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

McDonald’s в Украине планирует в этом году открыть 6 новых ресторанов

ПИИ Макдональдс Юкрейн Лтд, которое развивает в Украине сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s, планирует открыть шесть новых ресторанов в 2024 году.

Об этом сообщила генеральный директор McDonald’s в Украине Юлия Бадритдинова во время пресс-брифинга во вторник.

«Мы расширили в 2023 году сеть до 101 ресторана, из них 10 — это новые рестораны. Открыли новый формат — на трассе (рядом с Житомиром и в Александрии). Эти заведения не просто на трассе, они привязаны к городу, где мы можем нанимать персонал, и жители которого тоже являются нашими клиентами. В планах на 2024 год — открытие не менее шести ресторанов», — сказала она.

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Бадритдинова также сообщила, что одной из целей сети в этом году является достижение представительства в каждой из областей.

«Есть два региона, где мы еще не представлены — Закарпатье (Ужгород) и Черновцы, надеюсь, что откроем рестораны уже в этом году», — сказала она.

Первое заведение сети McDonald’s в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Как сообщалось, McDonald’s 20 сентября 2022 года приступил к поэтапному открытию ресторанов в Украине. К 24 февраля того же года сеть насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. По состоянию на март 2024 года работает 101 ресторан.

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По итогам 2023 г. увеличило выручку в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом, до 12,9 млрд грн, следует из данных Opendatabot.

Согласно финансовым результатам за 2023 год, чистая прибыль предприятия составила 1,29 млрд грн против ущерба в 2 млрд грн в 2022 году.

Стоимость активов «Макдональдс Юкрейн Лтд» составляет 5,54 млрд грн, сумма обязательств увеличилась в 2,3 раза — до 829,7 млн ​​грн.

Число сотрудников компании в 2023 году выросло на 7% - до 9614 человек.

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