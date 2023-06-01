McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины — Finance.ua

McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины
Компания McDonald’s возобновила работу ресторанов в Чернигове и Кривом Роге.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В McDonald’s гости могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на «МакДрайве».
Адреса и время работы:
- в Чернигове компания возобновила работу ресторана по ул. Княжей, 34 и в Кривом Роге — на проспекте Гагарина 2;
- заведение в Чернигове будет работать с 07:00 до 22:00, в Кривом Роге с 07:00 до 21:00.
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На сайте компании указано, что во время воздушной тревоги, а также в отсутствие электроэнергии рестораны прекращают работу, и все посетители должны покинуть заведения. Информация о расположении ближайших укрытий указана на входной двери ресторанов. После завершения тревоги или возобновления электроснабжения заведения открываются через некоторое время.
В Украине работают 89 ресторанов McDonald’s.
Напомним, в мае компания McDonald’s возобновила работу ресторанов в Кременчуге и Полтаве.
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