McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины

Личные финансы
33
McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины
McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины
Компания McDonald’s возобновила работу ресторанов в Чернигове и Кривом Роге.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В McDonald’s гости могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на «МакДрайве».
Адреса и время работы:
  • в Чернигове компания возобновила работу ресторана по ул. Княжей, 34 и в Кривом Роге — на проспекте Гагарина 2;
  • заведение в Чернигове будет работать с 07:00 до 22:00, в Кривом Роге с 07:00 до 21:00.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

На сайте компании указано, что во время воздушной тревоги, а также в отсутствие электроэнергии рестораны прекращают работу, и все посетители должны покинуть заведения. Информация о расположении ближайших укрытий указана на входной двери ресторанов. После завершения тревоги или возобновления электроснабжения заведения открываются через некоторое время.
В Украине работают 89 ресторанов McDonald’s.
Напомним, в мае компания McDonald’s возобновила работу ресторанов в Кременчуге и Полтаве.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.