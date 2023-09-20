McDonald’s открыл ресторан в Вышгороде — Finance.ua

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McDonald’s открыл ресторан в Вышгороде

Личные финансы
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McDonald’s открыл ресторан в Вышгороде
McDonald’s открыл ресторан в Вышгороде
Сеть McDonald’s 20 сентября открыла первое заведение в Вышгороде Киевской области, сообщила пресс-служба компании.
Как сообщается, этот ресторан по ул. Набережная, 7-Л стал седьмым открытием этого года. Проект был утвержден в плане развития сети еще до полномасштабного вторжения и компания продолжила строительство, как только это стало возможным.
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В одноэтажном McDonald’s есть зал на 131 место и терраса еще на 88. Заведение вместе с McDrive будет работать с 07:00 до 22:00, услуга доставки с 09:00 до 21:00. Ресторан соблюдает расширенные правила безопасности, введенные компанией, а именно: заведения закрывают во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.
Сеть развивает ПИИ «МакДональдс Юкрейн Лтд.» Первое заведение было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.
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Как сообщалось, McDonald’s 20 сентября 2022 года приступил к поэтапному открытию ресторанов в Украине. До 24 февраля 2022 г. сеть «МакДональдз в Украине» насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны.
На 1 июня в сети компании в Украине работают 89 ресторанов.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд.» является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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