McDonald's возобновил работу в Кременчуге и Полтаве — Finance.ua

McDonald's возобновил работу в Кременчуге и Полтаве Сегодня 12:15 — Личные финансы

McDonald's возобновил работу в Кременчуге и Полтаве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о возобновлении работы двух ресторанов в Кременчуге по ул. Киевской, 6 и в Полтаве по ул. Европейской, 187-А.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Полтавское заведение расположено на улице, ведущей в центр города, и вместе с тем рядом с автомагистралью Киев — Харьков. Ресторан в Кременчуге — возле транспортного сообщения Днепр-Кременчуг-Киев, куда удобно заглянуть во время поездки, чтобы отведать вкусные блюда и отдохнуть в зелено зоне неподалеку, поэтому оба заведения удобны для местных жителей и гостей города. С открытием этих заведений McDonald’s уже восстановил более 70% ресторанов сети», — говорится в сообщении.

В обоих ресторанах клиенты могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на МакДрайве.

Заведения будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности, по которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие, рассказали в сети.

В случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут работать на ограниченное количество посетителей для более эффективной отработки обновленных процедур по безопасности.

По аналогии с возобновлением работы ресторанов, которые длительное время были закрыты, в заведениях Полтавы и Кременчуга сначала будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться, добавили в McDonald’s.

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Вместе с этими заведениями в Украине сейчас работают 87 ресторанов McDonald’s.

Узнать график работы и актуальный статус заведений можно по ссылке.

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Економічна Правда По материалам:

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