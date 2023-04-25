McDonald's возобновляет работу в Днепре: какие рестораны заработают первыми — Finance.ua

McDonald's возобновляет работу в Днепре: какие рестораны заработают первыми
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 25 апреля возобновила работу своих первых четырех заведений в Днепре. Еще одно заведение готовится к открытию в течение дня.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Рестораны в Днепре открываются в разных частях города. В частности, заведения заработают по следующим адресам:
- пл. Старомостова, 5;
- пр. Гагарина, 128;
- пр. Героев, 2-В;
- ул. Кондратюка, 2-В;
- пр. Слобожанском, 1-А.
Заведения будут работать с 07:00 до 22:00. В ресторанах в Днепре так же, как и в остальных заведениях McDonald’s в Украине, будут действовать расширенные правила безопасности, по которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы все могли пройти в убежище. Рестораны продолжат работу ориентировочно через час после отмены тревоги.
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Как отмечается, при повышенном спросе в первые дни работы заведения будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы эффективнее отработать обновленные процедуры по безопасности.
Приобрести блюда можно в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания. Также будет работать МакДрайв. А услуга McDelivery, которую обеспечивают партнерские компании по доставке Glovo и Bolt Food, станет доступна в начале мая.
По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, сначала в днепровских ресторанах будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.
Следующие заведения в Днепре откроются по адресу ул. Глинки 2 и ул. Нижнеднепровский 17 в начале мая.
Напомним, что все украинские McDonald’s приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Таким образом, днепровские заведения не работали уже больше года.
Возобновление работы в южной и восточной части Украины началось 28 марта из Одессы и Одесской области, где McDonald’s открыл 9 ресторанов. Вместе с только что восстановленными днепровскими заведениями в Украине работают уже 83 ресторана McDonald’s.
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