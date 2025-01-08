Mazda ведет разработку нового электромобиля — Finance.ua

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Mazda ведет разработку нового электромобиля

Технологии&Авто
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Mazda ведет разработку нового электромобиля
Mazda ведет разработку нового электромобиля
Как сообщает Carscoops, Mazda значительно активизирует свои усилия по электрификации. Компания объявила о планах построить новое производственное предприятие в Японии, которое будет сконцентрировано исключительно на производстве аккумуляторов для электромобилей для первой собственной модели нового поколения.
Это серьезный шаг вперед в стратегии электрификации японского автопроизводителя, поскольку завод будет поставлять аккумуляторы для электромобиля, разработанного на новой специальной платформе. Предприятие будет расположено в городе Ивакуни.
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Сообщается, что Panasonic Energy станет основным поставщиком цилиндрических батарейных модулей. Ожидается, что после запуска завод выпустит достаточное количество аккумуляторов для достижения годовой производственной мощности 10 ГВт-час.
Компания не установила дату дебюта модели и не раскрыла никаких технических деталей. Предыдущие комментарии генерального директора Масахиро Моро говорят о том, что разработка архитектуры для будущего электромобиля будет завершена к 2027 году. Mazda обещает, что эта новая основа позволит создавать электромобили с «передовым дизайном, отличным удобством и увеличенным запасом хода».
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В модельном ряду автопроизводителя уже предлагаются такие электромобили, как кроссовер Mazda MX-30, созданный на платформе SkyActiv, которая сначала разрабатывалась для моделей с ДВС, и седан Mazda EZ-6, разработанный Changan.
По слухам, Mazda планирует сделать большой акцент на электрификации своего модельного ряда. Автопроизводитель также разрабатывает литий-ионные батареи высокой плотности своими силами, чтобы устанавливать их в модели PHEV и EV до 2030 года. Кроме того, генеральный директор Mazda ранее говорил, что компания также создаст «очень продвинутую исследовательскую базу» для разработки технологии производства твердотельных аккумуляторов.
По материалам:
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