Mazda ведет разработку нового электромобиля — Finance.ua

Mazda ведет разработку нового электромобиля 08.01.2025, 00:01 — Технологии&Авто

Mazda ведет разработку нового электромобиля

Как сообщает Carscoops , Mazda значительно активизирует свои усилия по электрификации. Компания объявила о планах построить новое производственное предприятие в Японии, которое будет сконцентрировано исключительно на производстве аккумуляторов для электромобилей для первой собственной модели нового поколения.

Это серьезный шаг вперед в стратегии электрификации японского автопроизводителя, поскольку завод будет поставлять аккумуляторы для электромобиля, разработанного на новой специальной платформе. Предприятие будет расположено в городе Ивакуни.

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Сообщается, что Panasonic Energy станет основным поставщиком цилиндрических батарейных модулей. Ожидается, что после запуска завод выпустит достаточное количество аккумуляторов для достижения годовой производственной мощности 10 ГВт-час.

Компания не установила дату дебюта модели и не раскрыла никаких технических деталей. Предыдущие комментарии генерального директора Масахиро Моро говорят о том, что разработка архитектуры для будущего электромобиля будет завершена к 2027 году. Mazda обещает, что эта новая основа позволит создавать электромобили с «передовым дизайном, отличным удобством и увеличенным запасом хода».

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В модельном ряду автопроизводителя уже предлагаются такие электромобили, как кроссовер Mazda MX-30, созданный на платформе SkyActiv, которая сначала разрабатывалась для моделей с ДВС, и седан Mazda EZ-6, разработанный Changan.

По слухам, Mazda планирует сделать большой акцент на электрификации своего модельного ряда. Автопроизводитель также разрабатывает литий-ионные батареи высокой плотности своими силами, чтобы устанавливать их в модели PHEV и EV до 2030 года. Кроме того, генеральный директор Mazda ранее говорил, что компания также создаст «очень продвинутую исследовательскую базу» для разработки технологии производства твердотельных аккумуляторов.

Телеканал 24 По материалам:

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