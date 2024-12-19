Mazda обнародовала цены на обновленный кроссовер CX-3 — Finance.ua

Mazda обнародовала цены на обновленный кроссовер CX-3 Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Mazda обнародовала цены на обновленный кроссовер CX-3

Mazda представила обновление для компактного кроссовера CX-3 в 2025 году. Главным изменением стало исчезновение базовой модели, что заметно сказалось на цене: минимальная стоимость автомобиля теперь составляет 30 370 долларов, что на 3420 долларов больше, чем раньше.

Однако обновленная Mazda CX-3 остается одним из лучших легковых автомобилей в своем сегменте.

Для покупателей, раздумывающих, какой автомобиль приобрести, важным аргументом станет расширенный список стандартных функций.

В комплектации Pure теперь доступны адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения на высоких скоростях. Также добавлены 18-дюймовые легкосплавные диски, улучшенная мультимедийная система и расширенный набор систем безопасности.

Новая версия GT SP предлагает премиальную аудиосистему Bose и стильные полностью чёрные диски. В топовой комплектации Akari добавлена ​​панорамная крыша и система кругового обзора.

CX-3 продолжает занимать второе место по продажам среди моделей Mazda и остается выбором для тех, кто ищет баланс между ценой, функциональностью и безопасностью. Этот кроссовер подходит для городских поездок и дальних путешествий.

Ampercar По материалам:

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