Mazda отчиталась о рекордных продажах в США — Finance.ua

Mazda отчиталась о рекордных продажах в США Сегодня 02:39 — Фондовый рынок

Японский автопроизводитель ожидает, что продажи автомобилей Mazda в 2024 году в США достигнут рекордных 410 000−420 000 единиц. По состоянию на конец ноября автопроизводитель продал уже 384 181 автомобиль с начала года.

Разговаривая с Auto News, генеральный директор Масахиро Моро прогнозирует, что продажи в США достигнут от 410 000 до 420 000 единиц к концу 2024 года, при этом рост, возможно, продолжится и в 2025 году — до 450 000 единиц, не меньше. Совершенно резонный прогноз, особенно если принять во внимание волатильность рынка. С начала года Mazda продала 384 181 автомобиль, что на 18,6% больше, чем в 2023 году. Только ноябрь стал рекордсменом: продано 33 422 авто, что стало лучшим показателем бренда за ноябрь на сегодняшний день.

Несмотря на то, что CX-5 относительно старожил, он остается бестселлером Mazda с 8 733 единицами в ноябре и 122 954 единицами с начала года. Другие ключевые модели, такие как CX-30 (87 640 единиц) и CX-90 (48 681 единица) завершают список лидеров продаж.

В 2024 году было продано также 34 830 хэтчбеков и седанов Mazda 3. Между тем у MX-5 был лучший результат в ноябре с 2006 года с 798 проданными авто, что на 76,9% больше, чем в ноябре 2023 года.

По прогнозам компании, к 2030 году гибридные и автомобили с двигателями внутреннего сгорания составят примерно две трети продаж Mazda в США. В краткосрочной перспективе Моро прогнозирует, что гибриды составят примерно 40% продаж Mazda в США.

Несмотря на более медленное, чем ожидалось, внедрение электромобилей, Mazda не отказывается от своих электрических мечтаний. Компания продолжает вкладывать ресурсы в разработку электрических транспортных средств, но с более взвешенным подходом.

До 2027 года Mazda завершит разработку своей первой платформы, предназначенной для электромобилей, и собственной гибридной силовой установки. Кроме того, компания работает над литий-ионными батареями следующего поколения высокой плотности, также разрабатываемыми собственными силами.

Autogeek По материалам:

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