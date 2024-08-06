Масштабные планы: в Виннице строят «сухой порт» за $15 миллионов — Finance.ua

Масштабные планы: в Виннице строят «сухой порт» за $15 миллионов
В Винницкой общине строят «сухой порт» — железнодорожный терминал, улучшающий оперативную перевозку и обработку груза. Сумма инвестиций — $15 млн.
Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный.
По его словам, «сухой порт» поможет связать центральные регионы страны с портами Одессы и через контейнерный терминал Мостыска со странами ЕС.
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«По сути это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше», — отметил Очеретный.
По его словам, на первом этапе будет построена железнодорожная инфраструктура и первая контейнерная площадка пропускной способностью ≈30 тыс. TEU/год. Между тем, как 2000 TEU — это емкость контейнерного склада, который также будет построен на этом этапе.
Сумма частных инвестиций в винницкий объект составляет более 15 млн долларов, а строительство разделено на две очереди. Стартовали работы весной 2024 года.
Уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, а также складское помещение на 3,5 тысяч м2.
Вводить в эксплуатацию сухой порт планируется в 3 квартале этого года.
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