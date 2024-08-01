В дунайских портах отсутствует спрос — Finance.ua
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В дунайских портах отсутствует спрос

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Отсутствие спроса в дунайских портах привело к снижению ставок в секторе барж.
Об этом информирует Spike Brokers.
В то же время в сегменте костеров наблюдается незначительное повышение ставок фрахта. Большое количество свободного тоннажа привело к снижению ставок на хендисайзы.
Что касается панамаксов, то здесь ставки держатся на уровне прошлой недели.

Рыночные ставки транспортировки по речным портам:

  • Измаил — Констанца, Румыния (1−3 тыс. т) €11
  • Измаил — Русе/Силистра, Болгария (1−3 тыс. т) €17−18
  • Измаил — восточное побережье Греции (5−7 тыс. т) $20−22
  • Рени — Мармара, Турция (5−7 тыс. т) $18−19

Рыночные ставки транспортировки по морским портам:

  • Одесса — Равена, Италия (25−30 тыс. т) $25−27
  • Черноморск — Испания (30−35 тыс. т) $23−25
  • Одесса — Лагос, Нигерия (25−30 тыс. т) $45−47
  • Черноморск — Юж. Вьетнам (60−65 тыс. т) $49−51
По материалам:
AgroPortal.ua
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