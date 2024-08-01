В дунайских портах отсутствует спрос — Finance.ua

В дунайских портах отсутствует спрос
Отсутствие спроса в дунайских портах привело к снижению ставок в секторе барж.
Об этом информирует Spike Brokers.
В то же время в сегменте костеров наблюдается незначительное повышение ставок фрахта. Большое количество свободного тоннажа привело к снижению ставок на хендисайзы.
Что касается панамаксов, то здесь ставки держатся на уровне прошлой недели.
Рыночные ставки транспортировки по речным портам:
- Измаил — Констанца, Румыния (1−3 тыс. т) €11
- Измаил — Русе/Силистра, Болгария (1−3 тыс. т) €17−18
- Измаил — восточное побережье Греции (5−7 тыс. т) $20−22
- Рени — Мармара, Турция (5−7 тыс. т) $18−19
Рыночные ставки транспортировки по морским портам:
- Одесса — Равена, Италия (25−30 тыс. т) $25−27
- Черноморск — Испания (30−35 тыс. т) $23−25
- Одесса — Лагос, Нигерия (25−30 тыс. т) $45−47
- Черноморск — Юж. Вьетнам (60−65 тыс. т) $49−51
Поделиться новостью