В дунайских портах отсутствует спрос — Finance.ua

В дунайских портах отсутствует спрос Сегодня 20:43

Отсутствие спроса в дунайских портах привело к снижению ставок в секторе барж.

Об этом информирует Spike Brokers

В то же время в сегменте костеров наблюдается незначительное повышение ставок фрахта. Большое количество свободного тоннажа привело к снижению ставок на хендисайзы.

Что касается панамаксов, то здесь ставки держатся на уровне прошлой недели.

Рыночные ставки транспортировки по речным портам:

Измаил — Констанца, Румыния (1−3 тыс. т) €11

Измаил — Русе/Силистра, Болгария (1−3 тыс. т) €17−18

Измаил — восточное побережье Греции (5−7 тыс. т) $20−22

Рени — Мармара, Турция (5−7 тыс. т) $18−19

Рыночные ставки транспортировки по морским портам:

Одесса — Равена, Италия (25−30 тыс. т) $25−27

Черноморск — Испания (30−35 тыс. т) $23−25

Одесса — Лагос, Нигерия (25−30 тыс. т) $45−47

Черноморск — Юж. Вьетнам (60−65 тыс. т) $49−51

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