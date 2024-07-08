В порт Одессы прибыл первый с февраля 2022 года контейнеровоз мирового гиганта MSC — Finance.ua

В порт Одессы прибыл первый с февраля 2022 года контейнеровоз мирового гиганта MSC Сегодня 18:30

В порт Одессы прибыл первый с февраля 2022 года контейнеровоз мирового гиганта MSC

Контейнеровоз Levante F одного из мировых лидеров Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибыл в одесский порт. Это первый рейс MSC с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Судно Levante F под флагом Панамы прибыло в «Контейнерный терминал Одесса» компании HHLA в 13:33 по Киеву из грузинского порта Поти.

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Это первый контейнеровоз от мирового лидера — линии MSC, зашедший в украинский порт с начала полномасштабного нападения россии. Он рассчитан на 700 TEU контейнеров, писал Forbes в начале июля со ссылкой на письмо-обращение MSC в Одесский морской порт, имеющееся в распоряжении редакции.

До этого заход судна в порт Одессы трижды откладывалось. MSC планировало заход в порт Одессы в начале июня, рассказывал Forbes президент Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) Виктор Берестенко. Сначала мероприятие перенесли на 19, потом на 21 июня, но в конце концов рейс пришлось отменить.

АМЭУ утверждает, что причиной отмены стала одесская таможня, которая отказывалась визировать поручение на отгрузку контейнеров с агропродукцией вроде шрота и подсолнечного масла без объяснения причин.

Государственная таможенная служба обвинения в коррупции отрицала. «Упомянутые контейнеры не были поданы на таможенное оформление. Следовательно, и проверок или задержек никаких быть не может», — отметила пресс-служба ГТС 26 июня. Среди всех контейнеров, находящихся в порту, на таможенное оформление поданы документы только на седьмую часть, добавили в пресс-службе Гостаможни.

Следующей датой, в которую контейнеровоз должен зайти в порт Одессы, было 6 июля. Однако по неизвестным причинам судозаход снова перенесли.

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