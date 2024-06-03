Украина по морскому коридору экспортировала уже 50 миллионов тонн грузов — Finance.ua
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Украина по морскому коридору экспортировала уже 50 миллионов тонн грузов

Казна и Политика
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По украинскому морскому коридору за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Фейсбуке.
«Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов, несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов!», — говорится в сообщении.
В Минвосстановления добавили, что благодаря объединенным усилиям правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех рабочих портовой отрасли удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции по морю.
По материалам:
Укрінформ
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