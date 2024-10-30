Маск заявил о работе над монетизацией видео в соцсети X — Finance.ua

Маск заявил о работе над монетизацией видео в соцсети X Сегодня 23:35 — Технологии&Авто

Маск заявил о работе над монетизацией видео в соцсети X

Миллиардер и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск подтвердил, что его команда работает над монетизацией видео на платформе. Появление такой функции позволит навязать конкуренцию контент-хостингу YouTube, отметили некоторые пользователи.

We are working on it — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2024

Информацию о работе над монетизацией предприниматель раскрыл, прокомментировав один из постов в соцсети X. В исходной публикации утверждалось, что платформа должна внедрить такую ​​функцию, чтобы создать конкуренцию для сервисов, которые цензурируют контент.

Люди, которые поддерживают эту идею, верят, что компания Илона Маска свободна от каких-либо ограничений. По их мнению, именно в соцсети X каждый сможет публиковать ролики на разные темы и не переживать, что их заблокируют.

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«Нам очень нужна видеоплатформа X. В отличие от YouTube, X не будет подвергаться принуждению и угрозам со стороны государства, чтобы заставить замолчать независимые голоса, достаточно мощные для создания угрозы властям режима», — написали авторы одной из учетных записей.

Маск не стал уточнять, на каком этапе находится работа над новой функцией. Он также не озвучил никаких сроков по введению монетизации.

В комментариях к публикации предпринимателю было предложено приобрести канадский видеохостинг и облачную систему хранения Rumble. По имеющимся данным, ежемесячно этот сервис посещают около 32 млн пользователей.

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Отметим, что в 2021 году платформа Rumble подала в суд на корпорацию Google, владельца YouTube. Истец заявил, что его конкурент манипулировал алгоритмами пользовательских запросов. Корпорация, по мнению Rumble, сделала так, чтобы их поисковик выводил на первые места ролики из YouTube, снижая посещаемость альтернативного видеохостинга.

Кроме того, в 2022 году владелец компании Rumble в лице Криса Павловски закрыл доступ к сервису для жителей Франции. По заявлению предпринимателя, это стало ответом на блокирование российских пропагандистов во французских СМИ.

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