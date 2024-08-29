X работает над собственной версией Zoom — Finance.ua

X работает над собственной версией Zoom Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

X работает над собственной версией Zoom

В своем стремлении стать «приложением для всего» компания X работает над новой функцией, которая, похоже, больше ориентирована на своих сотрудников, чем на реальных пользователей. Компания тестирует свою версию Zoom под названием X Conference.

Сотрудник X Крис Парк (Chris Park) сообщил , что компания тестирует инструмент внутри компании, в своем сообщении на сайте X, замеченном TechCrunch.

Судя по скриншоту и описанию инструмента, сделанного Парком, похоже, это довольно базовая версия видеоконференций для нескольких людей, по сравнению с Zoom или Google Meet.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.



Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly... Microsoft Teams 🤠



Minimal feedback that is likely coming:

- better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C — Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024

Он сказал, что возможность прикреплять спикеров и улучшенные уведомления «скорее всего, появятся» в инструменте, который, по его словам, «уже является действительно сильной альтернативой Google Hangouts, Zoom, AWS Chime и, конечно же… Microsoft Teams». Илон Маск также коротко высказался, опубликовав эмодзи в виде ответного огня в ответ на пост Пака.

Исследователь приложений Нима Оуджи также заметил эту функцию ранее в этом месяце, опубликовав скриншот, указывающий на то, что X Conference будет поддерживать пространственный звук и будет иметь встроенные субтитры. Но даже с этими функциями совершенно не понятно, есть ли спрос на платформу для видеоконференций, принадлежащую компании X, за пределами ее собственных сотрудников.

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Приложение уже поддерживает видеозвонки между людьми, а также публичные трансляции по Spaces. X неоднократно сталкивался с техническими трудностями во время громких трансляций, таких как недавний разговор Маска с Дональдом Трампом. Маск обвинил в этих проблемах DDOS-атаку — объяснение, которое было подвергнуто сомнению некоторыми экспертами по безопасности и бывшими работниками компании.

Хотя непонятно, на кого нацелена новая функция видеоконференций, это не первый случай, когда компания решается на, казалось бы, корпоративные функции. В прошлом году X также добавила инструмент для поиска работы, и Маск сказал, что хочет, чтобы X сделала «крутую» версию LinkedIn.

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