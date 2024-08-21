В Zoom теперь можно делать видеовстречи с миллионом людей одновременно — Finance.ua

В Zoom теперь можно делать видеовстречи с миллионом людей одновременно Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

В Zoom теперь можно делать видеовстречи с миллионом людей одновременно

Zoom теперь позволяет проводить онлайн-встречи с максимальным количеством участников до одного миллиона человек.

Об этом пишет Engadget

В Zoom обновили максимальное количество участников на видеовстрече — до миллиона участников.

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Решение об увеличении компания приняла после того, как политики начали активно использовать Zoom для сбора средств. К примеру, в июле организация Win with Black Women провела в США онлайн-конференцию в Zoom с более чем 40 000 участников. Во время нее собрали $1,5 млн для кампании Камалы Гаррис.

Организаторы могут проводить вебинары в Zoom с разным количеством людей:

на 10 000 участников;

на 50 000 участников;

на 100 000 участников;

на 250 000 участников;

на 500 000 участников;

на 1 млн участников.

Цена за вебинар на 1 млн участников составляет $100 000. Конференция на 10 000 участников обойдется в $9000.

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