В Zoom теперь можно делать видеовстречи с миллионом людей одновременно — Finance.ua

В Zoom теперь можно делать видеовстречи с миллионом людей одновременно
Zoom теперь позволяет проводить онлайн-встречи с максимальным количеством участников до одного миллиона человек.
Об этом пишет Engadget.
В Zoom обновили максимальное количество участников на видеовстрече — до миллиона участников.
Решение об увеличении компания приняла после того, как политики начали активно использовать Zoom для сбора средств. К примеру, в июле организация Win with Black Women провела в США онлайн-конференцию в Zoom с более чем 40 000 участников. Во время нее собрали $1,5 млн для кампании Камалы Гаррис.
Организаторы могут проводить вебинары в Zoom с разным количеством людей:
- на 10 000 участников;
- на 50 000 участников;
- на 100 000 участников;
- на 250 000 участников;
- на 500 000 участников;
- на 1 млн участников.
Цена за вебинар на 1 млн участников составляет $100 000. Конференция на 10 000 участников обойдется в $9000.
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