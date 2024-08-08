Zoom запустил функцию, позволяющую совместно работать с файлами во время звонков — Finance.ua

Zoom запустил функцию, позволяющую совместно работать с файлами во время звонков
Компания Zoom представила инструмент, превращающий обсуждение с видеовстреч в готовые документы благодаря ИИ.
Об этом сообщает The Indian Express.
С 5 августа пользователи Zoom могут воспользоваться новой функцией Zoom Docs. Этот инструмент автоматически превращает то, что говорили во время встреч, в документы, таблицы и списки.
Кроме того, пользователи могут делать заметки в файлах или редактировать содержимое вместе с другими участниками встречи. Zoom Docs также позволяет редактировать и следить за задачами во время видеовстреч.
Новая функция уже доступна для пользователей с подпиской Zoom Workplace. Компания пытается догнать конкурентов Google и Microsoft, уже использующих ИИ в своих инструментах для работы.
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