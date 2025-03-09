Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины — Finance.ua

Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы спутниковой связи Starlink для Украины.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Чтобы быть четко понятным: Независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы», — сообщил Маск.
Он также повторил свое мнение, что «без Starlink украинские линии обороны разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить всю другую связь».
«Мы бы никогда не сделали такого (отключение Starlink — ред.) и не использовали это как разменную монету», — добавил Маск.
Реакция Польши
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины и абонентскую плату оплачивает Польша, и в случае, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, Польша будет искать другого.
Так он отреагировал на комментарий Маска в соцсети X, где тот подчеркнул, что система Starlink является «основой украинской армии» и если эту спутниковую связь отключить, то «украинский фронт потерпел бы крах».
Маск также подчеркнул, что он выступает «против бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает».
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, что никто не угрожал отключить Украину от терминалов Starlink.
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