Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины — Finance.ua

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Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины

Мир
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Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины
Маск заявил, что терминалы Starlink никогда не отключат для Украины
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы спутниковой связи Starlink для Украины.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Чтобы быть четко понятным: Независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы», — сообщил Маск.
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Он также повторил свое мнение, что «без Starlink украинские линии обороны разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить всю другую связь».
«Мы бы никогда не сделали такого (отключение Starlink — ред.) и не использовали это как разменную монету», — добавил Маск.

Реакция Польши

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины и абонентскую плату оплачивает Польша, и в случае, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, Польша будет искать другого.
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Так он отреагировал на комментарий Маска в соцсети X, где тот подчеркнул, что система Starlink является «основой украинской армии» и если эту спутниковую связь отключить, то «украинский фронт потерпел бы крах».
Маск также подчеркнул, что он выступает «против бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает».
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, что никто не угрожал отключить Украину от терминалов Starlink.
По материалам:
Укрінформ
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