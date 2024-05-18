Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship — Finance.ua

Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship 18.05.2024, 00:18 — Фондовый рынок

Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship, Фото: unsplash.com

Ракета Starship компании SpaceX, предназначенная для отправки астронавтов на Луну и за ее пределы, предположительно, совершит четвертый полет через 3−5 недель.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск, пишет Reuters.

Читайте также Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить

«Цель состоит в том, чтобы корабль прошел максимальный нагрев или, по крайней мере, продвинулся дальше, чем в прошлый раз», — сказал Маск в ответ на вопрос о Starship.

Ранее в этом году ракета Starship компании SpaceX совершила почти полный испытательный полет в космос , с третьей попытки продвинувшись дальше, чем когда-либо прежде, но распалась при возвращении на Землю.

Читайте также Tesla против Tesla Power: компания Маска судится с индийским производителем аккумуляторов

Отмечается, что теперь SpaceX ожидает лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое, очевидно, все еще расследует события, произошедшие в ходе предыдущего запуска звездолета.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.