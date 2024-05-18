Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship — Finance.ua
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Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship

Фондовый рынок
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Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship
Маск сообщил, когда состоится четвертый запуск космического корабля Starship, Фото: unsplash.com
Ракета Starship компании SpaceX, предназначенная для отправки астронавтов на Луну и за ее пределы, предположительно, совершит четвертый полет через 3−5 недель.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск, пишет Reuters.
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«Цель состоит в том, чтобы корабль прошел максимальный нагрев или, по крайней мере, продвинулся дальше, чем в прошлый раз», — сказал Маск в ответ на вопрос о Starship.
Ранее в этом году ракета Starship компании SpaceX совершила почти полный испытательный полет в космос, с третьей попытки продвинувшись дальше, чем когда-либо прежде, но распалась при возвращении на Землю.
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Отмечается, что теперь SpaceX ожидает лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое, очевидно, все еще расследует события, произошедшие в ходе предыдущего запуска звездолета.
По материалам:
Мета
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