Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить

Технологии&Авто
15
Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить
Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить
Илон Маск планирует взимать с новых пользователей X небольшую плату. Таким образом пытаются преодолеть проблему ботов.
Планируют ввести небольшую плату для новых пользователей X за возможность производить публикации в социальной сети, пишет TechCrunch. Но, по словам Маска, новые аккаунты смогут публиковать бесплатно через три месяца после создания.
В ответ на пост X об этом Маск заявил, что взыскание небольшой платы с новых аккаунтов — «единственный способ» остановить «навал ботов».
«Нынешний ИИ (и фермы троллей) с легкостью проходят проверку «не бот ли вы», — сказал Маск, имея в виду такие инструменты, как CAPTCHA.
Как и в случае со многими объявлениями, связанными с X, пока нет подробностей о том, когда эта политика будет применена и какие комиссии, возможно, придется платить новым пользователям.
Читайте также
В октябре прошлого года X начала взимать с новых непроверенных пользователей $1 в год в Новой Зеландии и Филиппинах. Новые бесплатные пользователи, регистрировавшиеся на платформе из этих регионов, могли читать сообщения, но не могли взаимодействовать с ними. Чтобы размещать контент, лайкать, репостить, отвечать, добавлять в закладки и цитировать сообщения, они должны были платить за это.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.