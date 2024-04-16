Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить — Finance.ua

Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Маск планирует взимать плату с новых пользователей X: за что именно придется платить

Илон Маск планирует взимать с новых пользователей X небольшую плату. Таким образом пытаются преодолеть проблему ботов.

Планируют ввести небольшую плату для новых пользователей X за возможность производить публикации в социальной сети, пишет TechCrunch. Но, по словам Маска, новые аккаунты смогут публиковать бесплатно через три месяца после создания.

В ответ на пост X об этом Маск заявил, что взыскание небольшой платы с новых аккаунтов — «единственный способ» остановить «навал ботов».

«Нынешний ИИ (и фермы троллей) с легкостью проходят проверку «не бот ли вы», — сказал Маск, имея в виду такие инструменты, как CAPTCHA.

Как и в случае со многими объявлениями, связанными с X, пока нет подробностей о том, когда эта политика будет применена и какие комиссии, возможно, придется платить новым пользователям.

В октябре прошлого года X начала взимать с новых непроверенных пользователей $1 в год в Новой Зеландии и Филиппинах. Новые бесплатные пользователи, регистрировавшиеся на платформе из этих регионов, могли читать сообщения, но не могли взаимодействовать с ними. Чтобы размещать контент, лайкать, репостить, отвечать, добавлять в закладки и цитировать сообщения, они должны были платить за это.

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