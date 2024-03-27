Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X — Finance.ua
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Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X

Технологии&Авто
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Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X
Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X
Миллиардер Илон Маск заявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен всем премиальным подписчикам платформы социальных сетей X (ранее — Twitter).
Об этом пишет Reuters.
Раньше чат-бот был доступен только подписчикам Premium+.
В этом месяце Маск заявил, что xAI откроет исходный код Grok после того, как он подал в суд OpenAI за то, что он якобы отказался от своей первоначальной миссии в пользу коммерческой модели.
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Этот шаг может предоставить общественности свободный доступ для экспериментов с кодом, лежащим в основе технологии, и позволит xAI сотрудничать с такими фирмами, как Meta и Mistral, обе имеют модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.
Напомним, Маск в прошлом году запустил xAI, чтобы создать, по его словам, «ИИ, который максимально ищет истину». В декабре стартап запустил Grok для подписчиков Premium+.
По материалам:
Forbes.ua
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