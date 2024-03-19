Илон Маск открыл исходный код чат-бота Grok — Finance.ua

Илон Маск открыл исходный код чат-бота Grok Сегодня 04:53 — Технологии&Авто

Илон Маск открыл исходный код чат-бота Grok

Американский миллиардер Илон Маск открыл исходный код своего чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Теперь данные доступны на сайте GitHub. Их могут просматривать и использовать другие разработчики.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что Grok является продуктом xAI , компании, которую Маск основал в прошлом году. Хотя xAI является независимой организацией от X, ее технология интегрирована в платформу соцсети. Пользователи, подписавшиеся на премиум-функции X, могут задавать вопросы Grok и получать ответы.

«Открыв код для просмотра и использования всеми, Маск еще больше втянулся в бурную дискуссию в мире искусственного интеллекта относительно того, может ли это сделать технологию более безопасной или просто открыть ее для злоупотребления», — пишет NYT.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Публикация исходного кода поможет другим компаниям и разработчикам изучить, как сервис выполняет задания, и покажет, как компания xAI Илона Маска будет обновлять Grok. Не секрет, что эта технология конкурирует с технологиями OpenAI, Meta, Google и других компаний, занимающихся развитием ИИ и внедрением новинки в свои продукты.

В релизе компании указано, что код раскроет отсутствие тонкой настройки для только одной конкретной задачи — например, для диалога. Ранее сообщалось, что Маск, возможно, надеется, что, позволив посторонним разработчикам и исследователям копаться в коде Grok, он может сделать модель более популярной , а также получить содержательные отзывы, которые помогут улучшить чат-бот.

«По крайней мере, некоторые позиции вокруг открытого кода тесно связаны с интересами бизнеса. Поскольку OpenAI является лидером рынка, предлагая самого мощного и, пожалуй, самого популярного чат-бота, у него нет никаких причин открывать исходный код. Маск и xAI, с другой стороны, работают над тем, чтобы догнать упущенное, и чтобы выровнять условия игры, они могли открыть исходный код, приглашая других усовершенствовать технологию», — пишет NYT.

Открытие кода Grok

Заявление об открытии кода Grok прозвучало после того, как Илон Маск подал судебный иск против создателей ChatGPT — компании OpenAI. В иске Маск, который был одним из основателей компании, утверждает, что OpenAI нарушает учредительное соглашение, извлекая выгоду от своей разработки с искусственным интеллектом. OpenAI в ответ на иск заявила, что Маск стремился объединить компанию с Tesla и стать ее генеральным директором.

К слову, стартап с искусственным интеллектом xAI Илон Маск запустил летом прошлого года, чтобы создать, по его словам, «ИИ, который максимально ищет истину». Илон Маск надеялся бросить вызов OpenAI и создать альтернативу ChatGPT. В декабре стартап запустил Grok для подписчиков Premium+X.

Інформатор Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.