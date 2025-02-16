Маск рассказал, когда презентуют «самый умный чат-бот» Grok 3 — Finance.ua
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Маск рассказал, когда презентуют «самый умный чат-бот» Grok 3

Технологии&Авто
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Маск рассказал, когда презентуют «самый умный чат-бот» Grok 3
Маск рассказал, когда презентуют «самый умный чат-бот» Grok 3
Компания xAI готовится к запуску новой эры в области ИИ, представив «самый умный чат-бот».
Об этом сообщил основатель Илон Маск.
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В понедельник, 17 февраля, мир увидит Grok 3 — чат-бот, который, по словам предпринимателя, «способен рассуждать лучше, чем все существующие модели».
«Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени (6:00 по Киеву, 18 февраля — ред.). Самый умный искусственный интеллект на Земле», — написал он.
Илон Маск отметил, что чат-бот демонстрирует «пугающую смекалку», предлагая решения, которые неочевидны даже для команды разработчиков.
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Эта модель обучена на синтетических данных и обладает способностью анализировать возможные ошибки, предусматривать их и предотвращать.
По материалам:
УНІАН
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