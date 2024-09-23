Маск планирует отправить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет — Finance.ua
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Маск планирует отправить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет

Технологии&Авто
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Маск планирует отправить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет
Маск планирует отправить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет
Основатель Space X Илон Маск заявил, что компания планирует отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс в течение двух лет.
Об этом он написал на платформе X.
«Если все посадки пройдут успешно, миссии с экипажем могут быть возможны через четыре года. В случае возникновения сложностей полеты с экипажем будут отложены на еще два года», — пишет Маск.
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Маск подчеркнул, что путешествие с Земли на Марс возможно только каждые два года, когда планеты выравниваются. Хотя это усложняет задачу, подобная синхронизация также защищает Марс от потенциальных катастрофических событий на Земле.
SpaceX планирует наращивать количество кораблей для полетов на Марс с каждой новой возможностью. Цель — предоставить возможность каждому, кто мечтает о космических приключениях, отправиться на Марс.
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Однако Маск выразил обеспокоенность влиянием правительственной бюрократии на программу Starship, отметив, что это замедляет все крупные проекты в США. Он также подчеркнул, что дальнейший рост бюрократии под администрацией Демократической партии может уничтожить программу полетов на Марс и подвергнуть угрозе будущее человечества.
Маск призвал к поддержке его усилий, назвав этот момент решающим в судьбе человечества.
По материалам:
suspilne.media
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