Маск лично обращался к Трампу с призывами отменить новые масштабные тарифы, — WP — Finance.ua
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Маск лично обращался к Трампу с призывами отменить новые масштабные тарифы, — WP

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Маск лично обращался к Трампу с призывами отменить новые масштабные тарифы, — WP
Маск лично обращался к Трампу с призывами отменить новые масштабные тарифы, — WP
Миллиардер и советник президента США Дональда Трампа Илон Маск лично предлагал американскому лидеру отменить недавно введенные им масштабные пошлины, сообщает WP со ссылкой на источники.
Отмечается, что в течение выходных, когда Маск опубликовал серию критических постов в соцсетях в отношении одного из главных советников Белого дома по тарифной политике президента Дональда Трампа, он в то же время пытался обойти этого советника — и лично апеллировал к Трампу.
Два сведущих человека, говорившие на условиях анонимности, заявили, что предложение Маска «пока не принесло успеха», поскольку 7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительные 50% пошлины на импорт из Китая — в дополнение к 34%, объявленным на прошлой неделе.
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Как пишет издание, расхождение Маска с Трампом по ключевому пункту политики его администрации стало самым громким случаем несогласия между президентом и одним из его влиятельных сторонников.
В субботу, 5 апреля, Маск подверг критике административного советника, который является ключевым архитектором тарифной политики — торгового советника Белого дома Питера Наварро, подверг сомнению его профессиональную подготовку.
«PhD по экономике из Гарварда — это плохо, а не хорошо», — написал Маск.
В выходные, во время интервью с пророссийским заместителем премьер-министра Италии Маттео Сальвини, Маск также заявил, что хочет видеть «зону свободной торговли» между Европой и США.
«В конце концов, я надеюсь, что все согласятся: и Европа, и США должны двигаться к беспошлинному режиму», — сказал он.
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Также Маск высказался за большую свободу перемещения людей между Европой и США, чтобы они могли свободно работать где захотят.
«Это, безусловно, был мой совет президенту», — добавил он.
По данным WP, Маск давно считает пошлины вредными для бизнеса своей компании Tesla, имеющей ключевые производственные и потребительские рынки в США и Китае. В то же время, по словам аналитиков, другие автопроизводители испытывают еще больший удар от новых пошлин.
Маск выступал против пошлин еще с первой каденции Трампа, когда Tesla подала в суд, пытаясь отменить налоги на импорт своих товаров из Китая в США.
В 2020 году руководство Tesla хотело подать иск против администрации Трампа из-за китайских пошлин. Маск сначала согласился, заявив, что часть тарифного пакета была несправедлива для компании. Но после подачи иска в сентябре 2020 года Маск отреагировал «чрезвычайно негативно» на это решение, даже ругал некоторых работников за то, что они предложили подать иск, потому что правые аккаунты в Twitter обвинили Маска в том, что он «заигрывает с китайцами» и идет против программы Трампа «Америка превыше всего».
Этот конфликт между президентом и одним из его влиятельнейших союзников возник всего за несколько недель до того, как Маск должен покинуть свой пост в администрации. Он также разворачивается на фоне давления на Tesla из-за падения спроса — отчасти из-за политической активности Маска.
Позже 7 апреля Маск «начал демонстрировать признаки примирения». Он похвалил пост в X из официального аккаунта Торгового представителя США, где излагались «несправедливые торговые практики» в отношении американских экспортеров в свете тарифов Трампа.
«Хорошие мысли», — написал Маск.
Брат Маска и член совета директоров Tesla, Кимбал Маск, также подверг критике президента за тарифную политику.
«Кто бы мог подумать, что Трамп станет президентом с самыми высокими налогами за несколько поколений… Из-за своей тарифной стратегии Трамп ввел структурный, постоянный налог на американского потребителя», — написал он в X.
Ранее сообщалось, что Маск выразил надежду на создание зоны свободной торговли между США и Европой.
По материалам:
НВ
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