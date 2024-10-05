Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива

Технологии&Авто
12
Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива
Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива, Фото: Andy Kalmowitz
Компания Maserati объявила об отзыве 524 автомобилей GranTurismo и GranCabrio, выпущенных в период с 20 ноября 2022 года по 4 июля 2024 года, из-за неисправности в программном обеспечении.

В чем проблема

Проблема заключается в неправильной работе дисплея уровня горючего, который может показывать наличие бензина, когда его в баке нет.
Читайте также
Это может привести к неожиданной остановке двигателя и, как следствие, к аварии.
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что неисправность связана с программным обеспечением модуля управления кузовом (BCM).

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Первые жалобы на этот дефект были отмечены в июле 2023 года. За прошедшее время Maserati провела внутреннее расследование, чтобы узнать причину проблемы.
Как оказалось, ошибка вызвана сбоем в программном обеспечении, а не механическими проблемами.
Читайте также
По состоянию на сентябрь 2024 года известно о четырех обращениях клиентов и двух случаях эвакуации автомобилей, связанных с этим дефектом.
К счастью, пострадавших нет. Для устранения проблемы дилеры компании перепрограммируют BCM, чтобы предотвратить ошибочное отображение уровня топлива.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.