Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива — Finance.ua

Maserati отзывает сотни автомобилей из-за проблемы с датчиком уровня топлива
Компания Maserati объявила об отзыве 524 автомобилей GranTurismo и GranCabrio, выпущенных в период с 20 ноября 2022 года по 4 июля 2024 года, из-за неисправности в программном обеспечении.
В чем проблема
Проблема заключается в неправильной работе дисплея уровня горючего, который может показывать наличие бензина, когда его в баке нет.
Это может привести к неожиданной остановке двигателя и, как следствие, к аварии.
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что неисправность связана с программным обеспечением модуля управления кузовом (BCM).
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Первые жалобы на этот дефект были отмечены в июле 2023 года. За прошедшее время Maserati провела внутреннее расследование, чтобы узнать причину проблемы.
Как оказалось, ошибка вызвана сбоем в программном обеспечении, а не механическими проблемами.
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По состоянию на сентябрь 2024 года известно о четырех обращениях клиентов и двух случаях эвакуации автомобилей, связанных с этим дефектом.
К счастью, пострадавших нет. Для устранения проблемы дилеры компании перепрограммируют BCM, чтобы предотвратить ошибочное отображение уровня топлива.
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