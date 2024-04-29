Maserati впервые выпустила роскошный катер — Finance.ua

Maserati впервые выпустила роскошный катер Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Maserati впервые выпустила роскошный катер

Maserati начала продавать роскошный катер в стиле Gran Cabrio. Впервые под маркой Maserati выпущено гражданское судно, и его уже можно заказать. По предварительным оценкам, оно стоит 2,6 миллиона долларов.

На официальных фотографиях катер изображен рядом с кабриолетом GranCabrio, и оба окрашены в одинаковый оттенок розового золота. При производстве судна будут использоваться те же отделочные материалы, которые применяются в автомобилях Maserati.

О катере Maserati известно следующее: в длину он достигает 10,5 метра и рассчитан на восемь человек, есть купальная платформа на корме и каюта с санузлом. Внешние панели изготовлены из карбона, капитанское кресло обито кожей, а на посту управления установлен большой сенсорный дисплей, отображающий основные параметры лодки.

В движение судно приводят электромоторы суммарной мощностью 600 лошадиных сил, заряжаемых батареей емкостью 252 киловатт-часа. Приводятся и динамические характеристики: крейсерская скорость составляет 46 километров в час при максимальной 74 километра в час. На одном заряде батареи катер проплывает около 70 километров, а значит, он ориентирован прежде всего на речные и прибрежные морские прогулки.

Сборку катеров Maserati организовали на американской верфи Hodgdon Yachts. Производство одного экземпляра занимает около девяти месяцев.

Что касается упомянутого GranCabrio, то раньше в этом месяце состоялась презентация его самой быстрой версии с приставкой Folgore. Такой кабриолет получил трехмоторную силовую установку от купе Gran Turismo, до сотни он разгоняется за 2,8 секунды, а максималка составляет 290 километров в час.

Телеканал 24 По материалам:

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