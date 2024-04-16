Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото) — Finance.ua
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Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)

Технологии&Авто
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Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)
Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)
Maserati расширяет электронную линейку Folgore. «Зеленая» версия появилась у нового Maserati GranCabrio. Ее презентовали в итальянском городе Римини. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)

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Как и купе Maserati GranTurismo Folgore, кабриолет оснащен полноприводной установкой с тремя электромоторами, вместе развивающими 751 л. с. в обычном режиме и 818 л.с. — кратковременно. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)
Аккумуляторная батарея на 92,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 447 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме можно всего за 18 минут.
Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)
От бензинового Maserati GranCabrio электрокар отличается дизайном решетки радиатора и колесных дисков. Его мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 14 секунд на скорости до 50 км/ч. Кабриолет на 90 кг тяжелее купе.

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Салон Maserati GranCabrio Folgore украшен кожей и карбоном. Кабриолет получил виртуальную приборную панель и два дисплея на центральной панели. Оснащение пополнили акустика с 16 динамиками и сиденья с обогревом шеи.
Самый быстрый в классе: Maserati представили роскошный электрический кабриолет (фото)
Вскоре семейство Folgore пополнится еще одним членом — электрической версией суперкара Maserati MC20. А с 2028 года итальянский бренд полностью перейдет на выпуск электрокаров.
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По материалам:
Фокус
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