Маркарова назвала пять направлений сотрудничества, которыми Украина может заинтересовать США — Finance.ua

Маркарова назвала пять направлений сотрудничества, которыми Украина может заинтересовать США Сегодня 19:15

Маркарова назвала пять направлений сотрудничества, которыми Украина может заинтересовать США

Украина в экономическом плане может предложить США эффективное сотрудничество в аграрном секторе, оборонном, энергетике, сфере добычи и переработки полезных ископаемых и цифровизации.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время видеообращения к участникам мероприятия «Диалоги с NV. Украина меняет мир».

По словам посла, экономическая дипломатия, которая всегда являлась важным элементом работы с США, в дальнейшем будет играть гораздо более важную роль в отношениях со стратегическим партнером.

«Что же Украина может предложить США? Чем заинтересовать? Во-первых, наш агросектор и все, что связано с агро: семена, хорошая техника, общие возможности в этих секторах», — сказала Маркарова.

В этом контексте она подчеркнула, что Украина даже во время войны продолжает снабжать продовольствием более 400 миллионов человек во всем мире. В то же время, как отметила посол, производительность во всех подсекторах нашего сельского хозяйства достаточно невысокая.

«То есть дополнительные инвестиции, новые технологии и рынки могут существенно увеличить производство пищи», — спрогнозировала она.

Вторым потенциальным направлением сотрудничества Маркарова назвала сектор обороны, особенно инновационную его часть.

«Во времена, когда оружия не хватает, именно украинские морские дроны, именно украинские разработки оказались незаменимыми и в освобождении Черного моря, и в открытии (зерновых) коридоров. Это то, что важно не только для нас, это не только экономический потенциал, это оружие будущего для построения арсенала демократии, для сдерживания других агрессоров», — подчеркнула дипломат.

Третье направление — сектор энергетики, отметила она, напомнив при этом, что до того, как россия уничтожила половину украинской генерации, наше государство экспортировало электроэнергию.

«С нашими хранилищами, с нашими потенциальными проектами добычи, хранения, транспортировки энергоресурсов у нас точно есть потенциал стать одним из крупнейших энергетических хабов в Европе», — убеждена Маркарова.

Как четвертое направление она назвала «то, о чем сейчас говорят больше всего» — Украина имеет большие запасы минералов и полезных ископаемых.

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«117 из 120, которые используются в разных отраслях, есть в Украине, 22 из материалов, которые признаны критическими Министерством энергетики США, также есть в Украине. Именно этот пункт из Плана победы Президента Зеленского нашел очень большой отклик у Президента Трампа и наших партнеров. И именно это мы активно сейчас обсуждаем в секторе критических материалов, а также других с нашими американскими партнерами», — отметила дипломат.

Пятым направлением сотрудничества она назвала цифровизацию и ІТ-инновации, отметив, что Украина не только первая страна, которая на государственном уровне ввела эффективные цифровые услуги, но и экспортирует этот опыт в другие страны.

«А с развитием искусственного интеллекта и фокуса на ІТ практически во всех секторах экономики это наше ключевое преимущество, где Украина может многое предложить миру», — считает Маркарова.

В заключение она акцентировала внимание на нашем уникальном опыте жизнестойкости, «которого не имеет в современном мире ни одна страна и который точно станет основой изменений многих процессов и трансформаций далеко за пределами Украины».

Укрінформ По материалам:

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