Программы поддержки аграриев должны длиться 3−7 лет, государственные с/х земли должны наполнять госбюджет — Зеленский Сегодня 21:26 — Аграрный рынок

Программы поддержки аграриев должны длиться 3−7 лет, государственные с/х земли должны наполнять госбюджет — Зеленский

Программы поддержки аграриев должны продолжаться 3−7 лет, а государственные сельхозземли должны не простаивать, а наполнять бюджет, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом в Ровенской области.

«Государственные программы поддержки аграрного сектора должны быть прогнозируемыми и долгосрочными, работать на перспективу, а не точечно. Это о стабильности для украинских аграриев, особенно в животноводстве и долгосрочных инвестиционных проектах. Уже приступили к разработке соответствующих программ», — рассказал о выступлении президента перед бизнесом министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram.

Он также отметил, что еще одним ключевым направлением, по мнению президента, является эффективное использование государственных земель. Те с/х участки, которые простаивают или используются неэффективно, будут передаваться на прозрачную аренду через «Прозорро.Продажи» в рамках проекта «Земельный банк». Государственный бюджет воюющей страны должен наполняться за счет внутренних резервов, подчеркнул министр.

«Минагрополитики продолжает системную работу по поддержке агросектора Украины. Наша цель — создать прогнозируемые и долгосрочные условия для развития сельского хозяйства, обеспечить стабильность для аграриев, поддержать животноводство и привлечь инвестиции в стратегически важные проекты», — заверил министр агрополитики.

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