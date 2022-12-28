Марченко сказал, чего ждать от валютного курса в 2023 году — Finance.ua

Марченко сказал, чего ждать от валютного курса в 2023 году Сегодня 16:03 — Валюта

Марченко сказал, чего ждать от валютного курса в 2023 году

Обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«В таком случае (привлечения 38 млрд долларов. — Ред.) я не вижу проблем с курсом гривны», — сказал Марченко.

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Министр согласился, что импортные закупки энергоресурсов могут повлиять на торговый баланс, но не существенно. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

«Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо подымать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое», — сказал министр.

Напомним, в госбюджете-2023 заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом, доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривны). Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривны.

В то же время бюджетный прогноз никоим образом не влияет на решение НБУ по официальному курсу.

Справка Finance.ua:

рост спроса на валюту в конце года — это стандартная ситуация, также усугубленная войной. Пока рано говорить, повлияет ли это на наличный курс доллара, говорят банкиры;

Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард» отмечает, что уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте ближайших месяцев продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке;



По мнению главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нет даже вероятных финансово-экономических оснований, чтобы в ближайшее время менялся курс гривны к доллару. Есть сигналы от Нацбанка, что официальный курс до конца года и в январе точно останется таким, как был.

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