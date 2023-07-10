Марченко о возврате довоенных налогов: «сюрпризов» больше не будет — Finance.ua

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Марченко о возврате довоенных налогов: «сюрпризов» больше не будет

Казна и Политика
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Марченко о возврате довоенных налогов: «сюрпризов» больше не будет
Марченко о возврате довоенных налогов: «сюрпризов» больше не будет
Украина вернулась к довоенной системе налогообложения. Последние изменения восстановили практически все действовавшие до войны нормы.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
«Мы вернулись в довоенную систему налогообложения. В ближайшее время других „сюрпризов“ не будет», — заявил министр финансов Украины.
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По его словам, последние изменения, принятые согласно законопроекту № 8401, восстановили практически все нормы, действовавшие до войны.
«Последние изменения — возврат к довоенной системе налогообложения физических и юридических лиц. В ближайшее время закон вступит в силу», — рассказал Марченко.
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Напомним, Верховная рада Украины одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возвращаются проверки и довоенные налоги. Новые правила вступают в силу с 1 августа 2023 года.
Согласно законопроекту № 8401, с 1 августа отменяется единый налог по ставке 2%. При этом переход регулируется следующим образом.

Справка Finance.ua:

  • Как заявлял народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, с 1 августа в Украине возобновляют довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда. Но главное — государственный бюджет крайне нуждается в увеличении доходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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