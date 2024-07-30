Марченко о «транспортном налоге»: покупка авто во время войны не является критической потребностью — Finance.ua
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Марченко о «транспортном налоге»: покупка авто во время войны не является критической потребностью

Казна и Политика
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Марченко о «транспортном налоге»: покупка авто во время войны не является критической потребностью
Марченко о «транспортном налоге»: покупка авто во время войны не является критической потребностью
В Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.
Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.
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По его словам, в адрес Минфина раздается много критики от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Министр допустил, что частично это действительно может произойти.
«Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком», — считает Марченко.
По его мнению, покупка авто пока не является первой необходимостью в воюющей стране.
«У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще вооруженные силы», — отметил он.
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«Покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС», — добавил министр.
Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен, предлагается пересмотреть размер военного сбора, акцизов и других налогов.
Согласно проекту, во время первой регистрации легковых автомобилей будет взиматься военный сбор в размере 15% стоимости авто (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству).
Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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По материалам:
РБК-Україна
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