Налог на бездетность и День благодарения: какие бессмысленные инициативы предлагают нардепы во время войны — Finance.ua

Налог на бездетность и День благодарения: какие бессмысленные инициативы предлагают нардепы во время войны Сегодня 09:01

Налог на бездетность и День благодарения: какие бессмысленные инициативы предлагают нардепы во время войны

В Верховной Раде ежегодно регистрируются тысячи законопроектов, но на президентский стол на подпись доходят только сотни. Проблема в том — и это проблема каждого созыва — что среди поданных инициатив много «законодательного спама»: законопроектов с «оригинальными идеями» народных депутатов, не имеющих шансов на принятие, но отнимающих ресурсы парламента. Свести на нет это явление не смогла даже полномасштабная война. «Слово и дело» отобрало некоторые необычные депутатские законопроекты.

Один из активнейших законотворцев в парламенте — народный депутат из фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Но количество не означает качество, поэтому во время полномасштабной войны Мазурашу предлагает, например, объявить общенациональное время молитвы за победу и освобождение всей территории Украины (№ 10 328).

«Мы, конечно, благодарны государствам-партнерам по всему миру, которые поддерживают нас в противостоянии российской агрессии. Хотя эта поддержка, к сожалению еще не решающая… Но есть примеры, когда общенациональная молитва меняла ход истории», — пишет он в пояснительной записке.

В качестве примера Мазурашу приводит эвакуацию британской армии из Дюнкерка после того, как премьер-министр Уинстон Черчилль утвердил национальный день молитвы, а также успешную высадку в Нормандии после общенациональной молитвы в США.

Вместе с Иваном Юнаковым Мазурашу предложил внести изменения в текст государственного гимна (№ 7162−1, стоит отметить, что законопроект является альтернативным проекту Людмилы Буймистер).

Чтобы удержать супругов от развода на эмоциях, Мазурашу предложил увеличить срок рассмотрения заявлений о расторжении брака (№ 9043): для семей без детей — до трех месяцев, с детьми — до шести.

Его коллега по фракции Сергей Гривко предложил улучшать демографическую ситуацию в стране путем введения «налога на бездетность» (№ 11 264). Депутат предлагал, чтобы налог платили все физические лица — резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет (кроме тех, кто имеет троих и более детей): ставка 1,5% для тех, кто не имеет детей; 1% - для тех, у кого один ребенок; 0,5% - для тех, у еого двое детей.

При этом в законопроекте было и здоровое предложение — увеличить пособие при рождении ребенка и в целом на детей. Но это не спасло инициативу Гривка от сокрушительной критики, и он отозвал ее.

До этого Гривко стал автором законопроекта об урегулировании рынка эзотерических услуг, а также автором предложения сокращать сроки заключённым за генерирование электроэнергии через велогенерационные установки (№ 10 057).

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Нардеп считает, что, учитывая сложную ситуацию в энергетике, государство должно внедрять любые дополнительные источники электроэнергии. Он предложил, если заключенные в течение месяца будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, срок снизится на 3 дня, но не более 10 месяцев в году. То есть, за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения.

Галина Третьякова и Марьяна Безуглая предложили ввести уголовное наказание за «присвоение государственных функций» (№ 11 104)

Нардепы предлагали сажать в тюрьму в случае, если гражданин Украины присвоил государственные функции, в частности, представил страну на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами, агентами иностранных государств, представителями международных организаций. Законопроект был снят с рассмотрения.

Нардеп Виктор Мялык предложил установить новый праздник — День благодарения богу (№ 10 152). Отмечать праздник он предложил в последний день сентября: по его словам, это «объясняется традиционным для украинского народа обычаем собираться вместе после уборки урожая и благодарить бога за плодородие земли, собранный с полей хлеб и благополучие каждой семьи».

Слово і Діло По материалам:

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