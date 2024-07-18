Верховная Рада декриминализировала кражи до 3 тысяч гривен — Finance.ua
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Верховная Рада декриминализировала кражи до 3 тысяч гривен

Казна и Политика
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Верховная Рада на заседании в четверг, 18 июля, проголосовала во втором чтении за законопроект, который декриминализирует кражи имущества стоимостью до 3 тысяч гривен и меняет наказание за такие действия на штрафы.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
По его словам, за проект закона № 11 068 проголосовали 243 депутата.
Кража считается мелкой, если стоимость имущества на момент совершения преступления не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 грн по состоянию на 2024 год).
В условиях военного положения мелкая кража в Украине автоматически квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса и предусматривает заключение от пяти до восьми лет.
Как отмечают авторы закона в пояснительной записке, такие наказания не соразмерны с подобными легкими преступлениями.
Проект закона усиливает ответственность за мелкую кражу:
  • за кражу до 757 гривен — штраф от 850 до 1 700 грн;
  • за кражу от 758 до 3028 грн — штраф 1700−5 100 грн;
  • за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000.
Теперь документ должен быть подписан президентом Украины.
По материалам:
НВ
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