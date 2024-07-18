Верховная Рада декриминализировала кражи до 3 тысяч гривен — Finance.ua

Верховная Рада декриминализировала кражи до 3 тысяч гривен Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Верховная Рада на заседании в четверг, 18 июля, проголосовала во втором чтении за законопроект, который декриминализирует кражи имущества стоимостью до 3 тысяч гривен и меняет наказание за такие действия на штрафы.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, за проект закона № 11 068 проголосовали 243 депутата.

Кража считается мелкой, если стоимость имущества на момент совершения преступления не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 грн по состоянию на 2024 год).

В условиях военного положения мелкая кража в Украине автоматически квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса и предусматривает заключение от пяти до восьми лет.

Как отмечают авторы закона в пояснительной записке, такие наказания не соразмерны с подобными легкими преступлениями.

Проект закона усиливает ответственность за мелкую кражу:

за кражу до 757 гривен — штраф от 850 до 1 700 грн;

за кражу от 758 до 3028 грн — штраф 1700−5 100 грн;

за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000.

Теперь документ должен быть подписан президентом Украины.

НВ По материалам:

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