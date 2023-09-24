Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков — Finance.ua

Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков Сегодня 14:10 — Личные финансы

Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков

Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для кандидатов без опыта. Ее обогнали Java, Python и Node.js.

Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Вакансии QA без опыта — аж на 6-м месте по количеству откликов. Они получают в среднем 108 откликов каждый, тогда как в категории JavaScript для того же опыта среднее количество откликов — почти 300.

Инфографика: Djinni

Тем не менее, Manual QA — все еще наиболее конкурентная категория для опытных кандидатов.

Фронтендерам, наоборот, становится проще с опытом.

Вакансии JavaScript, где нужно иметь хотя бы 5 лет опыта, получают в среднем по 30 откликов, тогда как QA — 66.

Читайте также Айтишники стали на 40% реже менять работу

Отметим, что больше всего зарплатные пожелания за 6 месяцев выросли у Data Engineer — в среднем на $266, а больше всего снизились — у Lead Generation — на $179.

В целом же среди технических категорий получают больше всего предложений девопсы.

В августе девопсы получали в среднем по три предложения на кандидата, QA — всего 1.2. Среди всех технических категорий среднее количество предложений на кандидата — 1.9.

Но средний опыт девопса, которому написал рекрутер — 6 лет, тогда как QA легко могут рассчитывать на предложения с опытом работы менее трех лет.

Инфографика: Djinni

Кандидатов-фронтэндеров много, поэтому в среднем они получают 1.6 предложений на кандидата. А средний опыт кандидата с предложениями — более 5 лет.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Highload По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.