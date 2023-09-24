Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков — Finance.ua
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Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков

Личные финансы
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Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков
Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для новичков
Manual QA перестала быть наиболее конкурентной категорией для кандидатов без опыта. Ее обогнали Java, Python и Node.js.
Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Вакансии QA без опыта — аж на 6-м месте по количеству откликов. Они получают в среднем 108 откликов каждый, тогда как в категории JavaScript для того же опыта среднее количество откликов — почти 300.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Тем не менее, Manual QA — все еще наиболее конкурентная категория для опытных кандидатов.
Фронтендерам, наоборот, становится проще с опытом.
Вакансии JavaScript, где нужно иметь хотя бы 5 лет опыта, получают в среднем по 30 откликов, тогда как QA — 66.
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Отметим, что больше всего зарплатные пожелания за 6 месяцев выросли у Data Engineer — в среднем на $266, а больше всего снизились — у Lead Generation — на $179.
В целом же среди технических категорий получают больше всего предложений девопсы.
В августе девопсы получали в среднем по три предложения на кандидата, QA — всего 1.2. Среди всех технических категорий среднее количество предложений на кандидата — 1.9.
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Но средний опыт девопса, которому написал рекрутер — 6 лет, тогда как QA легко могут рассчитывать на предложения с опытом работы менее трех лет.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Кандидатов-фронтэндеров много, поэтому в среднем они получают 1.6 предложений на кандидата. А средний опыт кандидата с предложениями — более 5 лет.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
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