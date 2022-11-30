Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах — Finance.ua
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Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах

Казна и Политика
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Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах
Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах
Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие заключения по нему Венецианской комиссии и война.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
«Заключения сейчас нет и, насколько я понимаю, Венецианская комиссия смотрит на то, как мы регулируем ситуацию в комплексе, потому что, напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть», — сказал Малюська на организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов 29 ноября.
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Министр отметил, что закону, подобного украинскому, не было ни в какой другой стране мира.
В то же время, добавил он, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условиях евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии посмотреть на практику Украины.
«Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит», — сказал Малюська.
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Как сообщалось, закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), устанавливает четыре критерия, согласно трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов.
Речь идет о:
  • вовлеченности в политику;
  • владении медиа;
  • владении значительными экономическими активами (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);
  • монопольном положении на рынке
Закон вступил в силу в начале мая 2022 года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов до войны предполагал, что этот орган может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.
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Однако пока решением СНБО от 29 июня 2022 года утверждено только положение о Реестре олигархов, которое определяет организационные основы функционирования системы предотвращения их чрезмерного влияния и порядок применения мер воздействия на них.
В июле Данилов сообщил, что под определенные законом признаки олигархов подпадают около 86 человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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