Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах — Finance.ua

Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах Вчера 19:32 — Казна и Политика

Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах

Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие заключения по нему Венецианской комиссии и война.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Заключения сейчас нет и, насколько я понимаю, Венецианская комиссия смотрит на то, как мы регулируем ситуацию в комплексе, потому что, напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть», — сказал Малюська на организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов 29 ноября.

Министр отметил, что закону, подобного украинскому, не было ни в какой другой стране мира.

В то же время, добавил он, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условиях евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии посмотреть на практику Украины.

«Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит», — сказал Малюська.

Как сообщалось, закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), устанавливает четыре критерия, согласно трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов.

Речь идет о:

вовлеченности в политику;

владении медиа;

владении значительными экономическими активами (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);

монопольном положении на рынке

Закон вступил в силу в начале мая 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов до войны предполагал, что этот орган может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.

Однако пока решением СНБО от 29 июня 2022 года утверждено только положение о Реестре олигархов, которое определяет организационные основы функционирования системы предотвращения их чрезмерного влияния и порядок применения мер воздействия на них.

В июле Данилов сообщил, что под определенные законом признаки олигархов подпадают около 86 человек.

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НВ По материалам:

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