Национализацию во время войны не будут использовать для деолигархизации, — Гетманцев Вчера 05:51 — Казна и Политика

Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») уверяет, что национализацию во время войны не будут использовать для деолигархизации.

Об этом он сказал в интервью «Українським Новинам».

«Мы никогда не будем национализировать предприятие для того, чтобы провести деолигархизацию. Лишение олигарха предприятия — это не путь деолигархизации. Путь деолигархизации четко определен в законе, который мы приняли перед войной. Мы по нему идем», — рассказал он.

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По его словам, стратегическая задача, касающаяся и войны, и мира, состоит в том, что государство должно быть лишено управления непрофильными активами, кроме стратегических.

«Мы не заинтересованы в увеличении государственной доли собственности на предприятиях, но в военное время — это неотвратимая мера. Есть определенные активы, необходимые государству для обороноспособности», — отметил Гетманцев.

Он не может точно прогнозировать, какие именно предприятия национализируют, но предполагает, что такие решения будут в дальнейшем.

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Українські Новини По материалам:

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