Национализацию во время войны не будут использовать для деолигархизации, — Гетманцев — Finance.ua
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Национализацию во время войны не будут использовать для деолигархизации, — Гетманцев

Казна и Политика
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Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») уверяет, что национализацию во время войны не будут использовать для деолигархизации.
Об этом он сказал в интервью «Українським Новинам».
«Мы никогда не будем национализировать предприятие для того, чтобы провести деолигархизацию. Лишение олигарха предприятия — это не путь деолигархизации. Путь деолигархизации четко определен в законе, который мы приняли перед войной. Мы по нему идем», — рассказал он.
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По его словам, стратегическая задача, касающаяся и войны, и мира, состоит в том, что государство должно быть лишено управления непрофильными активами, кроме стратегических.
«Мы не заинтересованы в увеличении государственной доли собственности на предприятиях, но в военное время — это неотвратимая мера. Есть определенные активы, необходимые государству для обороноспособности», — отметил Гетманцев.
Он не может точно прогнозировать, какие именно предприятия национализируют, но предполагает, что такие решения будут в дальнейшем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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