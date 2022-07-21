В СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию — Finance.ua
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В СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию

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В настоящее время под признаки, определенные Законом о деолигархизации, подпадают ориентировочно 86 человек. В СНБО обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения реестра олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО Украины.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, положение закона о деолигархизации предусматривает формирование и ведение реестра таких лиц. Эту процедуру обеспечивает аппарат СНБО.
Данилов акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения.
По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.
«Шаг за шагом, последовательно очистим страну от олигархического влияния», — заявил Данилов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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