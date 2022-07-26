В закон об олигархах могут внести изменения, — Малюська — Finance.ua

В закон об олигархах могут внести изменения, — Малюська Сегодня 14:13 — Казна и Политика

Внесение изменений в закон о деолигархизации вполне возможно. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, заключения Венецианской комиссии по этому закону еще нет, его ожидают получить осенью, но точную дату не называют.

На вопрос журналиста, придется ли в ближайшее время вносить изменения в закон об олигархах, министр сказал: безусловно.

«Как я уже упоминал, Европейская комиссия сказала, что имплементировать закон нужно с учетом выводов Венецианской комиссии. Венецианская комиссия ни разу не давала пустого заключения касательно какого-либо закона, который давался ей на оценку. Она всегда находила аспекты, которые можно усовершенствовать, или факты, которые ей кажутся недостатками. То есть, точно там будет набор рекомендаций, которые можно и стоит будет учитывать в том числе путем внесения изменений в закон. Соответственно — да», — отметил Малюська.

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