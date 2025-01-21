Малые фермерские хозяйства в Украине в прошлом году получили от Евросоюза €20 миллионов — Finance.ua

Малые фермерские хозяйства в Украине в прошлом году получили от Евросоюза €20 миллионов Сегодня 06:31

Малые фермерские хозяйства в Украине в прошлом году получили от Евросоюза €20 миллионов

Украинские аграрии получают международную помощь, но она значительно меньше по сравнению с некоторыми другими отраслями.

Об этом в комментарии Укринформу на полях берлинской сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя» сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

«Средств, выделяемых аграриям в качестве дотаций, сегодня очень мало. Украинцы — это нация земледельцев, которые не привыкли просить, они умеют зарабатывать», — сказал Коваль.

Он привел следующие данные: в 2024 году было направлено около 20 млн евро от Евросоюза для поддержки малых фермерских хозяйств. Они получили по 8 тысяч гривен дотации за гектар (те, кто обрабатывает до 120 гектаров).

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«Это маленькая цифра, это очень мало, по сравнению с миллиардами, которые получают другие. Но это также (свидетельствует — ред.) о поддержке и о сосуществовании Европы с украинскими фермерами», — отметил министр.

Он поблагодарил Всемирный банк, USAID, UK Aid, другие проекты, посольства стран, которые помогают. Очень активная, по словам Коваля, идет работа с FAО, UNIDO, другими организациями, которые поддерживают фермеров, особенно на прифронтовых территориях.

«Сегодня мы в долгу перед теми, кто засеял и собрал урожай на фронтовых и прифронтовых территориях… Украинский бизнес не опустил руки… Украинская продукция — это продовольственная безопасность», — подчеркнул Коваль.

Он заверил, что украинские аграрии и далее будут пытаться быть более прогнозируемыми для Европейского Союза, чтобы нас не боялись как крупной аграрной страны, а воспринимали как того члена европейской семьи, который усилит Евросоюз.

«Мы сегодня работаем над снятием мифов, потому что мифов об украинском агро очень много: о том, что наша продукция некачественная, о том, что ее очень много, она обрушает рынки… Это все мифы. И мы на примере цифр, аналитики, данных Евростата опровергаем эти мифы один за другим», — отметил глава Минагропрода.

При этом, добавил он, мы понимаем европейского фермера, но хотим, чтобы он видел в нас партнера, а не угрозу, «потому что проблем с продовольствием и продовольственной безопасностью в мире гораздо больше, чем та надуманная конкуренция, о которой говорят; нам нужно решать эту мировую проблему, и Украина здесь — лидер», — подчеркнул Коваль.

Укрінформ По материалам:

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