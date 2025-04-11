Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза — Finance.ua

Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза Сегодня 10:44

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение главы Белого дома Дональда Трампа о 90-дневной приостановке тарифов дает возможность только для «хрупкой паузы».

Как сообщает «Европейская правда», об этом французский президент написал в X.

Макрон также заявил о возможности переговоров в период приостановки тарифов.

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«Частичное приостановление тарифов США на 90 дней — это сигнал и открытая дверь для переговоров. Но эта пауза остается хрупкой. Потому что 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили и 10-процентные тарифы на все другие товары все еще остаются в силе. Потому что эта пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами», — подчеркнул он.

По словам Макрона, цель стран-членов ЕС — «вести переговоры о снятии этих несправедливых тарифов и добиться сбалансированного соглашения, без асимметрии».

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«Вместе с Европейской комиссией мы должны продемонстрировать свою силу: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и мобилизовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения дестабилизации нашего рынка потоками из третьих стран», — подчеркнул он.

Макрон также рассказал о своем общении с предпринимателями и промышленниками.

«Американские тарифы бьют по их бизнесу прямо в сердце. Мы имеем право бороться: на карту поставлены рабочие места и жизни наших регионов. Вместе с европейцами мы сделаем все, чтобы защитить наши компании и наши отрасли, все, чтобы отстоять наш экономический суверенитет, все, чтобы гарантировать будущее наших рабочих мест», — резюмировал он.

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Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов относительно большинства стран мира без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Економічна Правда По материалам:

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