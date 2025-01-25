MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет — Finance.ua

MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет
Компания MacPaw анонсировала ИИ-ассистента Eney для macOS. Презентация состоялась во время выставки CES 2025.
В описании под роликом MacPaw назвала Eney человекоподобным помощником с искусственным интеллектом, который должен значительно облегчить и ускорить взаимодействие пользователей с их Mac.
Что умеет Eney
Как сообщает 9to5Mac Eney, выглядит как небольшое окно на рабочем столе.
Пользователи смогут на естественном языке ставить ему задачи, а ассистент будет выполнять их в фоновом режиме.
Среди его функций:
- написание и отправка электронных писем;
- конвертация файлов в разные форматы;
- удаление ненужных приложений;
- сортировка большого количества непрочитанных писем;
- обрезание видео и извлечение аудио из них;
- загрузка видео из интернета;
- включение VPN;
- создание заметок;
- очистка Mac
и т. д.
Eney базируется на ИИ-моделях, работающих в облаке. Однако в MacPaw стремятся перейти к локальным моделям для обработки данных на устройстве, обеспечивая большую конфиденциальность и скорость.
Издание сообщает, что благодаря партнерству через платформу Setapp компания может интегрировать возможности ассистента с посторонними разработками.
Когда ждать
Как сообщает Ain.ua, Eney планируется запустить в конце 2025 года. Больше деталей, в частности, формат монетизации и стоимость ассистента, станут известны во время релиза.
Сейчас на сайте MacPaw уже можно записаться в список ожидания Eney.
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