MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет — Finance.ua
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MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет

Технологии&Авто
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Компания MacPaw анонсировала ИИ-ассистента Eney для macOS. Презентация состоялась во время выставки CES 2025.
В описании под роликом MacPaw назвала Eney человекоподобным помощником с искусственным интеллектом, который должен значительно облегчить и ускорить взаимодействие пользователей с их Mac.

Что умеет Eney

Как сообщает 9to5Mac Eney, выглядит как небольшое окно на рабочем столе.
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Пользователи смогут на естественном языке ставить ему задачи, а ассистент будет выполнять их в фоновом режиме.
Среди его функций:
  • написание и отправка электронных писем;
  • конвертация файлов в разные форматы;
  • удаление ненужных приложений;
  • сортировка большого количества непрочитанных писем;
  • обрезание видео и извлечение аудио из них;
  • загрузка видео из интернета;
  • включение VPN;
  • создание заметок;
  • очистка Mac и т. д.
Eney базируется на ИИ-моделях, работающих в облаке. Однако в MacPaw стремятся перейти к локальным моделям для обработки данных на устройстве, обеспечивая большую конфиденциальность и скорость.
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Издание сообщает, что благодаря партнерству через платформу Setapp компания может интегрировать возможности ассистента с посторонними разработками.

Когда ждать

Как сообщает Ain.ua, Eney планируется запустить в конце 2025 года. Больше деталей, в частности, формат монетизации и стоимость ассистента, станут известны во время релиза.
Сейчас на сайте MacPaw уже можно записаться в список ожидания Eney.
По материалам:
Dou
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