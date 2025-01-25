MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет — Finance.ua

MacPaw представила ИИ-ассистента Eney: что он умеет 25.01.2025, 01:15 — Технологии&Авто

Компания MacPaw анонсировала ИИ-ассистента Eney для macOS. Презентация состоялась во время выставки CES 2025.

В описании под роликом MacPaw назвала Eney человекоподобным помощником с искусственным интеллектом, который должен значительно облегчить и ускорить взаимодействие пользователей с их Mac.

Что умеет Eney

Как сообщает 9to5Mac Eney, выглядит как небольшое окно на рабочем столе.

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Пользователи смогут на естественном языке ставить ему задачи, а ассистент будет выполнять их в фоновом режиме.

Среди его функций:

написание и отправка электронных писем;

конвертация файлов в разные форматы;

удаление ненужных приложений;

сортировка большого количества непрочитанных писем;

обрезание видео и извлечение аудио из них;

загрузка видео из интернета;

включение VPN;

создание заметок;

очистка Mac и т. д.

Eney базируется на ИИ-моделях, работающих в облаке. Однако в MacPaw стремятся перейти к локальным моделям для обработки данных на устройстве, обеспечивая большую конфиденциальность и скорость.

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Издание сообщает, что благодаря партнерству через платформу Setapp компания может интегрировать возможности ассистента с посторонними разработками.

Когда ждать

Как сообщает Ain.ua, Eney планируется запустить в конце 2025 года. Больше деталей, в частности, формат монетизации и стоимость ассистента, станут известны во время релиза.

Сейчас на сайте MacPaw уже можно записаться в список ожидания Eney.

Dou По материалам:

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