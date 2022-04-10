Люди с пострадавших от войны деокупированных территорий смогут получить пособие — Finance.ua

Люди с пострадавших от войны деокупированных территорий смогут получить пособие

Сегодня 11:34 — Личные финансы

Правительство приняло решение, согласно которому средства с гуманитарного счета, открытого НБУ, разрешили использовать также и для предоставления денежной помощи пострадавшим от военных действий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

В чем проблема? На территориях, где велись активные боевые действия, не работали банки, почта, органы социальной защиты. Поэтому люди, даже получая социальные выплаты или пенсию на карту, просто не имели возможности пользоваться ими. И сейчас они нуждаются в средствах.

«У нас есть механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц. Но также нам очень важно было предоставить механизмы скорой финансовой помощи людям на деоккупированных территориях, которые пережили страшные времена оккупации», — прокомментировала Марина Лазебная.

По ее словам, некоторые потребности Минсоцполитики закрывает гуманитарной помощью, но какие-то, индивидуальные — невозможно обеспечить таким образом.

Поэтому Минреинтеграции вместе с Минсоцполитики нарабатывают системное решение о предоставлении денежных выплат людям, которые оставались в городах, где происходили активные боевые действия, и которые сейчас освобождены.

«Прорабатываются как скорые механизмы, определенная „неотложная финансовая помощь“, для которой и нужно было предоставить возможность использования средств с гуманитарного счета в НБУ, так и система выплат, которая будет финансироваться из Государственного бюджета», — рассказала министр.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров продлил срок получения пособия для вынужденно перемещенных украинцев до 30 апреля;

в Минсоцполитики также рассказали, что делать, если не получили пенсию в срок. По словам представителей ведомства, даже если получатель не обратится за пенсией через перевод в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы ему выдадут в последующих выплатах.

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