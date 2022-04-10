Уряд подовжив термін виплат переселенцям в Україні — Finance.ua

Уряд подовжив термін виплат переселенцям в Україні

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Кабінет міністрів схвалив подовження терміну отримання фінансової допомоги для вимушено переміщених українців.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття засідання уряду.

Раніше повідомилялося, що внутрішні переселенці повинні зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщені особи) до 14 квітня, щоб отримати виплати за березень.

Однак зараз, за словами Шмигаля, кінцевий термін отримання допомоги продовжили до 30 квітня.

Про яку допомогу мова? Це програма виплат ВПО по 2000 гривень дорослим та по 3000 гривень дітям.

Також уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Оформити статус переселенця тепер можна вже після працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

допомога ВПО «на проживання» надається щомісячно з місяця звернення на період воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування;



як і де подати заяву, щоб отримати довідку ВПО, та інші деталі щодо виплати внутрішнім переселенцям — ми розповіли за посиланням;

до слова, пенсіонери не втратять пенсію, якщо стануть на облік як внутрішньо переміщені особи і подадуть заявку на виплату щомісячної допомоги у 2000 гривень.

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