Скільки часу внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави — Finance.ua

Скільки часу внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави у визначений період. Про це нагадали у Бюро безоплатної правової допомоги.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — це люди, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на території рідної країни. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.

Яку допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи?

Постановою КМУ від 20 березня 2022 р.№ 332 затверджено Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Ця допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та що визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка».

Розміри допомоги:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Терміни надання допомоги. Допомога виплачується:

щомісяця з моменту звернення;

протягом воєнного стану;



та протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.



Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану та призначається автоматично без подання додаткового звернення внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у регіонах, що не включені до переліку Кабміну, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Як отримати довідку ВПО?

На отримання довідки внутрішньо переміщеної особи мають право люди, які після введення воєнного стану в Україні (з 24 лютого 2022) перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».

З 13 березня 2022 року внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО (постанова КМУ № 269):

за довідкою про взяття на облік ВПО може звернутись не лише до органів соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, а й до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом — просто подати заяву через Портал Дія;

уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Як подати заяву для отримання довідки?

Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

У заяві зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.

До речі, заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

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