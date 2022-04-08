Що робити, якщо не отримали пенсію вчасно: пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Що робити, якщо не отримали пенсію вчасно: пояснення Мінсоцполітики

Вчора 18:02Особисті фінанси
517
Навіть якщо отримувач не звернеться за пенсією через переказ протягом двох місяців, всі належні суми йому видадуть у наступних виплатних періодах.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю «Фактам» .
«Перше, що ми зробили після впровадження воєнного стану, — продовжили строки виплат всіх раніше призначених допомог на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров’я та життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх зайвий раз на небезпеку», — зауважує Марина Лазебна
Також міністерство забезпечило можливість отримувати виплати пенсій та соціальних допомог в будь-якому куточку України для тих, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії.
Водночас очільниця Мінсополітики висловила розуміння, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення Ощадбанку.
«В окупованих містечках не працювало нічого, і лише зараз, коли наші Збройні Сили звільнюють ці міста, люди з них отримують можливість звернутись за переказом. Тому громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа», — сказала Марина Лазебна.
Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку (0 800 210 800) та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.
Також для вирішення пенсійних питань можна звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Перелік працюючих відділень — за посиланням.
Крім того, відновив роботу Контакт-центр Пенсійного фонду України : 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 7 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 21,7 млрд грн, в т. ч. 6,1 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 15,6 млрд грн — через уповноважені банки.
  • виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%, в тому числі на 100% у 6 регіонах (Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях);
  • для окремих міст і районів, де через активні бойові дії органи соцзахисту не працюють, запровадили спеціальний механізм централізованого нарахування та виплат субсидій, пільг та грошових допомог.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Факти і коментарії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.