Що робити, якщо не отримали пенсію вчасно: пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua

Що робити, якщо не отримали пенсію вчасно: пояснення Мінсоцполітики

Вчора 18:02 — Особисті фінанси

Навіть якщо отримувач не звернеться за пенсією через переказ протягом двох місяців, всі належні суми йому видадуть у наступних виплатних періодах.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю «Фактам» .

«Перше, що ми зробили після впровадження воєнного стану, — продовжили строки виплат всіх раніше призначених допомог на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров’я та життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх зайвий раз на небезпеку», — зауважує Марина Лазебна

Також міністерство забезпечило можливість отримувати виплати пенсій та соціальних допомог в будь-якому куточку України для тих, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії.

Водночас очільниця Мінсополітики висловила розуміння, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення Ощадбанку.

«В окупованих містечках не працювало нічого, і лише зараз, коли наші Збройні Сили звільнюють ці міста, люди з них отримують можливість звернутись за переказом. Тому громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа», — сказала Марина Лазебна.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку (0 800 210 800) та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.

звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Перелік працюючих відділень — Також для вирішення пенсійних питань можнаПенсійного фонду України. Перелік працюючих відділень — за посиланням.

Крім того, відновив роботу Контакт-центр Пенсійного фонду України : 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

Довідка Finance.ua:

станом на 7 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 21,7 млрд грн, в т. ч. 6,1 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 15,6 млрд грн — через уповноважені банки.



виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%, в тому числі на 100% у 6 регіонах (Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях);

для окремих міст і районів, де через активні бойові дії органи соцзахисту не працюють, запровадили спеціальний механізм централізованого нарахування та виплат субсидій, пільг та грошових допомог.

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