У 8 областях України змінився спосіб отримання соцвиплат: де і як отримати — Finance.ua
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У 8 областях України змінився спосіб отримання соцвиплат: де і як отримати

Вчора 14:00Особисті фінанси
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У 8 областях України змінився спосіб отримання соцвиплат: де і як отримати
Для окремих міст і районів, де через активні бойові дії органи соцзахисту не працюють, запровадили спеціальний механізм централізованого нарахування та виплат субсидій, пільг та грошових допомог.
Про це нагадала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
У квітні такий механізм буде застосовано в деяких районах і містах 8 областей України:
  • Донецька обл: Волноваський, Маріупольський р-ни, міста Вугледар та Маріуполь;
  • Запорізька обл: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський р-ни, міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак;
  • Київська обл: Бучанський та Вишгородський р-ни, міста Буча, Ірпінь, Славутич;
  • Луганська обл: усі міста і райони;
  • Сумська обл: Охтирський р-н у межах колишнього Тростянецького р-ну;
  • Харківська обл: більшість районів і міст області;
  • Херсонська обл: Високопільський р-н;
  • Чернігівська обл: усі міста і райони.
Як отримати гроші. Ті громадяни, які отримували виплати на банківські картки, так само отримають їх і цього місяця — нікуди звертатися для цього не треба;
  • громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, цього місяця надійде грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER (МАЙ ТРАНСФЕР).
Щоб його отримати, достатньо звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом та індивідуальним податковим номером.
Отримати невелику позику ви можете за допомогою нашого сервісу гроші до зарплати.
Отримати гроші 👛
Якщо вам зручніше отримати переказ у відділенні іншого банку, потрібно звернутися з відповідним запитом на гарячу лінію Ощадбанку: 0 800 210 800.
Якщо ви не встигли отримати переказ за березень, можете зробити це протягом двох місяців з моменту його нарахування, тобто до 16 травня включно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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