Лучший показатель в последние 10 лет: сколько заработали украинские предприятия за 2023 год — Finance.ua

Лучший показатель в последние 10 лет: сколько заработали украинские предприятия за 2023 год Сегодня 21:24 — Фондовый рынок

Лучший показатель в последние 10 лет: сколько заработали украинские предприятия за 2023 год

В прошлом году совокупный финансовый результат украинских предприятий составил 863,8 млрд грн.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Читайте также Харьковская мебельная компания пополнила бюджет рф на 140 млн рублей: СБУ задержала руководителей предприятия

По его словам, это самый лучший показатель в последние 10 лет.

Прибыльными в 2023 году были 71% субъектов хозяйствования (их общий результат -1,3 трлн грн), убыточными соответственно — 29% (476,2 млрд грн).

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 составил 863,8 млрд грн.

Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики, кроме образования (убыток 123,4 млн. грн.).

Читайте также Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке

Гетманцев добавил, что это достижение не нужно переоценивать и считать, что украинские предприятия работают в хороших условиях и с их финансами — все хорошо.

По его словам, более 40% общего достижения обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор (346,5 млрд грн).

Финансовый результат всего реального сектора в целом — 410,5 млрд грн (торговля — 177,2 млрд грн, промышленность — 118,2 млрд грн, сельское хозяйство — 63,8 млрд грн, транспорт, почтовая и складская деятельность — 48,9 млрд грн, строительство — 2,4 млрд грн).

В то же время в указанных секторах общий отрицательный финансовый результат понесших убытки — 386,2 млрд грн, или 81,1% от совокупного показателя убыточных предприятий.

Гетманцев подчеркнул, что уровень убыточности во многих секторах остается высоким:

в сфере культуры, спорта и развлечений — 41,4% всех предприятий;

операциях с недвижимостью — 39,6%;

образовании — 36,8%;

гостинично-ресторанном хозяйстве — 36,2%;

профессиональной и научно-технической деятельности — 32,5%;

ІТ — 31,3%;

строительстве — 31%.

«То есть десятилетний рекорд „вытянули“ преимущественно финучреждения, которые „конвертировали в результат“ те не совсем привычные условия деятельности, в которых работали», — пояснил депутат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.